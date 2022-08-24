曼聯時隔53個月再次戰勝宿敵利物浦，C羅只上場踢了四分鐘有點尷尬. August. 24, 2022 07:44. by 兪載泳 elegant@donga.com. 克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•曼聯•照片）在比賽結束前4分鐘替補上場。C羅沒有受傷，狀態也很好。對於世界級超級明星來說，這堪稱屈辱。 23日，曼聯隊在英國曼徹斯特老特拉福德球場舉行的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）主場比賽中以2比1戰勝宿敵利物浦隊。這是曼聯隊新賽季開幕3場比賽以來取得的首場勝利。本場比賽過後1勝2負（積3分）的曼聯隊自2018年3月10日以2比1戰勝利物浦後，時隔4年零5個月再次戰勝利物浦隊。利物浦隊則在開季後連續3場比賽無勝績（2平1負）。 曼聯隊主教練埃裏克•滕哈赫（52歲）當天將C羅和隊長哈裏•馬奎爾（29歲）排除在了首發名單之外。取而代之的是馬庫斯•拉什福德（25歲）和拉斐爾•瓦拉內（29歲）。滕哈赫主教練的想法是正確的。曼聯隊選手團機動地參加了比賽，之前2場比賽失6球的防守陣線也發揮了集中力。傑登•桑喬（22歲）在上半場第16分鐘攻入壹球，替C羅出場的拉什福德在下半場第8分鐘攻入壹球。拉什福德還被選為當場比賽最有價值球員“Man Of The Match”。 在替補席上隊友進球時鼓掌的C羅在替補上場前掩飾不住不快的心情。上場只貢獻了壹次射門，英國媒體大部分省略了對C羅的評分。英國媒體《足球旅行者》報道說：“C羅在比賽結束前客串登場。” 賽後，滕哈赫主教練表示：“今天我們球隊對足球的態度不同。我們有溝通和鬥誌，成為了壹支隊伍。”對於C羅，他表示，“之前在多位教練之下，C羅壹直很好地消化了多種戰術，為什麽在曼聯隊做不到呢”，“我不知道C羅想實現什麽，希望（記者們）親自詢問壹下。”

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