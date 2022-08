曼聯時隔53個月再次戰勝宿敵利物浦,C羅只上場踢了四分鐘有點尷尬. August. 24, 2022 07:44. by 兪載泳 elegant@donga.com. 克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(37歲•曼聯•照片)在比賽結束前4分鐘替補上場。C羅沒有受傷,狀態也很好。對於世界級超級明星來說,這堪稱屈辱。 23日,曼聯隊在英國曼徹斯特老特拉福德球場舉行的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)主場比賽中以2比1戰勝宿敵利物浦隊。這是曼聯隊新賽季開幕3場比賽以來取得的首場勝利。本場比賽過後1勝2負(積3分)的曼聯隊自2018年3月10日以2比1戰勝利物浦後,時隔4年零5個月再次戰勝利物浦隊。利物浦隊則在開季後連續3場比賽無勝績(2平1負)。 曼聯隊主教練埃裏克•滕哈赫(52歲)當天將C羅和隊長哈裏•馬奎爾(29歲)排除在了首發名單之外。取而代之的是馬庫斯•拉什福德(25歲)和拉斐爾•瓦拉內(29歲)。滕哈赫主教練的想法是正確的。曼聯隊選手團機動地參加了比賽,之前2場比賽失6球的防守陣線也發揮了集中力。傑登•桑喬(22歲)在上半場第16分鐘攻入壹球,替C羅出場的拉什福德在下半場第8分鐘攻入壹球。拉什福德還被選為當場比賽最有價值球員“Man Of The Match”。 在替補席上隊友進球時鼓掌的C羅在替補上場前掩飾不住不快的心情。上場只貢獻了壹次射門,英國媒體大部分省略了對C羅的評分。英國媒體《足球旅行者》報道說:“C羅在比賽結束前客串登場。” 賽後,滕哈赫主教練表示:“今天我們球隊對足球的態度不同。我們有溝通和鬥誌,成為了壹支隊伍。”對於C羅,他表示,“之前在多位教練之下,C羅壹直很好地消化了多種戰術,為什麽在曼聯隊做不到呢”,“我不知道C羅想實現什麽,希望(記者們)親自詢問壹下。”

