拜登對SK投資29萬億韓元連喊10次“謝謝”. July. 28, 2022 07:47. . SK集團總裁崔泰源與拜登總統在白宮會面，公開了220億美元（約28.9萬億韓元）規模的美國國內投資計劃。在拜登總統因感染新冠病毒而通過視頻進行的面談中，拜登總統對SK提出的投資計劃表示歡迎，稱之為“歷史性的宣布”，並連續10次表示“謝謝”。 SK對美國的投資包括存儲器半導體設施及研發150億美元、綠色能源領域50億美元、生物產業20億美元等。加上已經決定投資美國電動汽車電池工廠的70億美元，預計投資規模將接近300億美元。也就是說，SK在5年內投資電池、生物、半導體的“BBC產業”的247萬億韓元中，相當壹部分投資到了美國。 今年5月拜登總統訪韓時，三星電子承諾將投入170億美元在美國得克薩斯州建設半導體代工廠，現代汽車也推出了包括佐治亞州電動汽車工廠在內的共100億美元投資計劃，韓國大企業對美國的投資規模正在擴大。考慮到激化的美中新冷戰、半導體領域對美技術和裝備的依賴、優待本國生產產品的“美國制造戰略”等，擴大對美國的投資是不可避免的選擇。 但令人擔憂的是，隨著韓國企業的海外投資劇增，在韓國建設生產設施的外國人投資沒有增加。在韓國人的海外投資中減去外國人在韓國投資的“投資凈流出額”正在持續擴大。原因有停留在經濟合作與發展組織下位圈的規制環境、矛盾的勞資關系、國際競爭力下降的稅制等。這就是要加快規制革新和勞動改革的速度，盡快營造外國企業帶著投資包袱找上門來的企業環境的原因。

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