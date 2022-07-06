“高中捕手三巨頭”京畿商業高中嚴亨燦與MLB堪薩斯市皇家隊簽約. July. 06, 2022 08:06. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 被評價為“高中捕手”三巨頭的嚴亨燦（18歲•京畿商業高中）繼父親之後，向美國舞臺發起了挑戰。嚴亨燦5日在自己的照片墻上寫道“夢想成真（Dream to Reality）”，並公開了身穿美國職棒大聯盟堪薩斯市皇家隊隊服在合同上簽名的照片。詳細的合同內容尚未公開。 嚴亨燦與慶南高中的金範錫、原州高中的金建熙（以上18歲）是今年高中棒球中最受關註的捕手。今年嚴亨燦共參加了15場比賽，取得擊球率0.452（62個有效擊球、28個安打）、3個本壘打、25打點的成績，在預定於9月15日舉行的韓國棒球委員會（KBO）新人摘牌大會（Draft）上，雖然得到了有望在第1輪被選中的評價，但最終他還是選擇了美國舞臺。 與嚴亨燦在同壹所學校工作的父親嚴鐘秀教練（49歲）在現役時期也是捕手，也有進軍美國舞臺的經驗。1998年，嚴教練在職業棒球韓華隊接到被放逐的通報後，在新壹中學教學生，2000年與亞特蘭大勇士隊簽約後，前往美國，第二年在美國二流職業聯賽（美職棒小聯盟）Single A美特爾海灘隊參加了24場比賽。如果嚴亨燦參加美國二流職業聯賽的比賽，將成為首對均參加過美國二流職業聯賽比賽的韓國父子。 嚴亨燦是第7位作為捕手進入美國舞臺的球員。從1999年東山高中的權潤民（43歲•現KIA戰略企劃組長）開始，6名韓國捕手敲開了美國職棒大聯盟的大門，但至今還沒有成功的事例。在亞利桑那州下屬的小聯盟球隊擔任4年捕手後變身為KT隊終場投手的金在允（32歲）建議道：“就像擅長棒球壹樣，盡快和隊友們變得親近很重要。”

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