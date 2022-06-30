“預期通貨膨脹率”逼近4%，創10年零2個月以來的最高值. June. 30, 2022 08:08. by 朴民優 minwoo@donga.com. 消費者預測的今後一年的物價上漲率“預期通貨膨脹率”逼近4%，時隔10年達到了最高水平。隨著高物價局面的長期化預測逐漸升高，韓國銀行很有可能在下個月首次采取“大步伐”（基准利率上調0.5個百分點）。 29日，據韓國銀行透露，6月份的預期通貨膨脹率爲3.9%，比前一個月上升了0.6個百分點。這是自2012年4月（3.9%）以後10年零2個月以來的最高值。一個月的上升幅度也是自2008年相關統計以來的最大值。 有人擔心，如果通貨膨脹期待心理提高，經濟主體就會提高商品和服務價格，工資上調壓力也會增大，不久後進入6%左右的高物價可能會延長。 隨著韓國銀行進一步上調利率的預測增加，利率水平預測指數（149）也刷新了最高值。隨著物價上漲和國內外經濟條件惡化，反映家庭感受景氣的消費者心理指數（96.4）在1年零4個月後跌至100以下。

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