6·25戰爭和烏克蘭戰爭. June. 28, 2022 07:56. . 試著思考了壹下，6·25戰爭和烏克蘭戰爭的共同之處和不同之處是什麽。相似之處是，被外來勢力強迫分裂的狀況、理念和體制的對立、世界資本主義和社會主義體制的交界、國際戰爭、有可能在分裂狀況下暫時休戰等。6·25戰爭時期，屬於各自陣營的軍隊直接參戰，進行物理性戰鬥，但對地球村經濟的影響很小。烏克蘭戰爭正好相反。戰場除了壹些雇傭軍、義勇軍外，是當事方的軍隊在發生沖突。但是，它對世界經濟的波及範圍卻非常大。俄羅斯似乎相信，如果攻勢持續到冬季，西方無論以何種形式都會向烏克蘭施加壓力，承認分裂狀況，並簽署和平協定。 如果這樣，相似之處將壓倒不同之處。烏克蘭將成為分裂國家，歐洲在戰後雖然暫時很難實現，但至少會以5年、10年為期限，為減少對俄羅斯能源和糧食的依賴而努力。 北約在加強軍事合作的同時，也會試圖重新組建依賴美國的北約軍隊。 從全球觀點來看，6·25戰爭是宣告冷戰體制開始的信號。烏克蘭戰爭則預告著新冷戰的開始。在任期內受到如此稱贊、現在卻被指責為烏克蘭戰爭原因的前德國總理默克爾最近說了這樣的話。“我每天都在自問，任期內有沒有錯過什麽。”她錯過的，就是這樣的思考。 縮減軍備、擴大國家間互惠的經濟貿易和相互間的經濟依存關系，是創造和平世界的方法嗎？還是說，雖然眼下看起來這像是創造和平的世界，但從長遠來看，更像是把利益結構集體化，成為引發集體對立、世界大戰的渠道？不管默克爾是否有責任，這是人類永遠的課題。

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