公共機關55%“做得好”……不是要改革，而是要先開慶功發獎宴?. June. 21, 2022 07:52. . 企劃財政部昨天表示，對130個公共機關的經營業績進行了評價，結果顯示，占全體55%的72個機關獲得了“卓越”“優秀”“良好”等級，被列為發獎金對象。相反，雖然18個機關獲得了“不滿意”和“非常不滿意”的等級，但其中負責人被解雇的只有韓國海洋交通安全公團壹家。因為大部分機關負責人在任時間不到半年或處於空缺狀態，所以被排除在懲戒對象之外。強調公共改革的現政府首次對公共機關經營的評價工作虎頭蛇尾。 此前，公共機關享受了過度的福利優惠，再加上天文數字般的損失和偏離行為，受到了社會的批評。盡管如此，經營評價結果中需要發放獎金的機關很多，受到懲戒的機關卻屈指可數。這是因為公共部門的成果沒有得到嚴格的評價。對於韓國電力等去年造成天文數字損失的公共企業，政府能做的就是勸告機關負責人返還獎金。相反，評價結果為良好以上等級的72個機關和普通等級的40個機關也將得到獎金。經營評價活動正在成為獎金盛宴。 雖然公共機關受到松懈經營的指責不是壹兩天的事情，但是對公共部門的結構調整卻寸步難行。全體公共機關的負債去年為583萬億韓元，比4年前增加了近90萬億韓元，職員人數增加了10萬人。去年平均年薪超過1億韓元的公共機關有20個，增加到了2017年的4倍。公共機關所賺的錢連利息都償還不了，但是神的職場鐵飯碗卻變得更大更堅固了。 企劃財政部表示，今後將調整公共機關經營評價的評分，觀察其財務狀況。但是，通過這種程度的微調，能否正確評價公共部門的實際情況，還是個未知數。要全面改革評價方式，改變公共機關的結構，使其忠實於改善公益的本職任務。最重要的是，現政府強調的公共改革工作應該從切斷政治降落傘和公共機關之間陳舊的共生關系開始。如果公共改革不能順利進行，民間推進的任何改革都將只是空洞的口號。

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