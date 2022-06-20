高校加速“偏重理科”……10個班級中有7個是理科班. June. 20, 2022 07:37. by 趙侑蘿記者 jyr0101@donga.com. 全國高中的“偏重理科”現象正在進壹步加速。以全國自律型私立高中和主要普通高中三年級學生為對象進行的調查結果顯示，今年10個班級中有7個班級是理科班。 據鐘路學院19日介紹，全國28所私立高中和2022學年度高考中培養出10名以上首爾大學合格者的24所普通高中等52所學校，今年3年級的564個班級中，有387個班級（68.6%）是理科班。 理科班是以高考選修科目為基準選擇“科學探究”的班級。選擇“社會探究”的班級有177個，僅占全體的31.4%。調查對象中，理科班比率在全國最高的地方是釜山海雲臺高中，高三10個班級中有9個班級是理科班。仁川浦項制鐵高中（87.5%）、忠南北壹高中（83.3%，下同）、首爾匯文高中、首爾輔仁高中、首爾江西高中、忠南公州師大附屬高中、京畿盆唐大進高中等，也是理科班占大多數。 排名靠前的高中的偏重理科現象最近更加嚴重。以2014年為基準，這52所學校的3年級學生中，文科班占46.3%，理科班占53.7%。以10個班級為基準，8年間理科班從5個班級增加到了7個班級，相反文科班從5個班級減少到了3個班級。特別是盆唐大進高中2014年理科班占全體的44.0%，但今年增加到83.3%，接近兩倍。 這種現象可能是因為文科的就業難和醫藥學系列的人氣產生了影響。但是以2023學年度為基準，首爾所在大學的新生選拔比率為文科51.9%，理科48.1%，排名靠前的大學的選拔人員中文科更多。鐘路學院代表林成浩（音）表示：“實行綜合型高考後，首爾排名靠前的大學的文科合格分數正在大幅下降。”

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