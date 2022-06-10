SK海力士開始量産目前世界最高性能的DRAM“HBM3”，將供應給美國企業英偉達. June. 10, 2022 07:58. by 宋忠炫 balgun@donga.com. SK海力士9日表示，將開始批量生産目前世界最高性能的DRAM“HBM3”（照片），供應給美國半導體企業英偉達（NVIDIA）。這距離去年10月末在世界上首次開發HBM3僅過了7個月。HBM是將多個DRAM垂直連接起來，比現有的DRAM數據處理速度更快的高性能産品。每秒可處理819GB（十億字節）的數據。這相當于每秒傳送163部全高清電影的水平。 最近，全球大型科技企業正忙于尋找快速處理急劇增加的數據的方案。這是SK海力士自信改善數據處理速度和性能的HBM3的需求增加的背景。SK海力士相關人士表示：“世界上首次開發的HBM3僅用7個月就供應給了顧客，掌握了市場主導權”，“開啓了超高速人工智能（AI）半導體市場的新篇章。” 英偉達方面最近結束了對SK海力士HBM3樣品的性能評價，計劃在第三季度（7~9月）上市的新産品上結合HBM3。預計，英偉達將向加速計算等AI基礎尖端技術領域提供該技術。加速計算是通過並行處理數據來改善速度的計算方式。SK海力士決定根據英偉達的日程增加HBM3的生産量。 SK海力士事業總管社長盧鍾元（音）表示：“通過與英偉達方面的緊密合作，確保了在高端DRAM市場的競爭力”，“今後也將通過開放型合作，先發制人地掌握顧客的需要，並加以解決。”

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