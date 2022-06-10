孫興慜最近3個賽季飛行時間超300小時，總飛行距離達22萬公裏. June. 10, 2022 07:58. by 金正勛記者 hun@donga.com. 據調查，在最近3個賽季裏，孫興慜（托特納姆熱刺隊）的飛行距離（飛行裏程）超過了22萬公裏，飛行時間也達到了300個小時。 國際足球運動員協會（FIFpro）表示，據自身研究結果顯示，在一個賽季中，球員可以消除疲勞、不受傷病影響參賽的最大比賽場數爲55場左右，孫興慜到2020~2021賽季爲止，如果按照過去三個賽季的平均水平計算，出場次數比這還多，約57場。FIFpro解釋說，在此期間，孫興慜比他的俱樂部隊友哈裏•凱恩（159場比賽）多參加了13場比賽，飛行距離爲22萬3637公裏，比凱恩多出了13萬7370公裏。孫興慜的飛行時間是凱恩（123小時）的2倍多，達到了300小時。在全體球員中，46.9%的球員隨著移動距離的變遠，跨越了2個時區，孫興慜跨越時區的次數爲204次。凱恩爲140次。 FIFpro指出，與歐洲圈球員相比，亞洲球員在參與國家代表比賽等過程中可能會更加疲勞。效力于意大利足球甲級聯賽隊的日本足球國家隊隊長吉田麻也（桑普多利亞）表示：“國際比賽結束後，需要遠距離移動的亞洲球員們非常疲憊”，“不知道國際足聯（FIFA）或亞足聯（AFC）對此起到了什麽作用。” FIFpro事務總長喬納斯•貝爾霍夫曼表示：“我們有義務保護球員”，“應該減少移動距離和比賽次數，完善制度，避免球員受到殘酷驅使。” 韓國職業足球運動員協會事務總長金勳基（音）表示：“FIFA或亞足聯主管的國際大賽將延長時間，與FIFpro一起發出聲音，以便在充分恢複後進行比賽。”

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