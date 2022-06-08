“五大”大使陣容齊備，希望展開超越新冷戰浪潮的多層次外交. June. 08, 2022 07:48. . 尹錫悅總統昨天提名前國立外交院長尹德敏為駐日本大使、首爾大學政治外交系教授鄭在浩（音，下同）為駐中國大使、前總統外交秘書官張浩鎮為駐俄羅斯大使、前駐英國大使黃俊國為常駐聯合國代表。至此，包括首先被提名為駐美大使的前國民力量黨議員趙太庸在內，新政府的首屆美、日、中、俄四強和聯合國“五大大使”人選宣告結束。 新政府首任五大大使都是專家和外交官出身，從這壹點來看，與非外交官政治家出身的前任文在寅政府有所不同。期待他們和沒有特別的存在感，只堅守崗位或因荒唐的言行而備受非議的前政府大使不同，能以各自的見解和經驗為基礎，發揮外交力量。現在比任何時候都需要穩定管理美中矛盾和供應網擾亂等對外變數的專業性。 不過，新大使們也與尹錫悅總統的大選陣營或高中同學有緣，從這壹點來看，並沒有脫離報恩性的人事安排。外交官出身的人是在李明博朴槿惠政府中被重用後被文在寅政府排擠的美國通。從新政府國家安保室到外交部、國防部、國家情報院，美國通大舉回歸，此次大使人選更加明顯。在美國學習中國史和美中關系的鄭在浩，也是壹直批判政府“看眼色外交”的學者出身。 尹錫悅政府壹直提出以民主和人權等普遍價值為基礎的“全球中樞國家”，闡明了將韓美同盟放在首位的對外戰略基調。在西方和中俄之間的對決局面愈演愈烈、朝鮮經常進行核、導彈挑釁的情況下，韓國外交的坐標移動自然不可避免。但是，堪稱為美國壹邊倒的過分偏向壹方的外交，可能會引發另壹方的反對和摩擦，因此必須保持警惕。 新政府上臺以來，為加強韓美同盟和恢復韓日關系做出的外交努力非常明顯，但與中國、俄羅斯的關系實際上仍是空白。在本來就趨於尖銳的新冷戰外交戰線中，與中俄的關系也需要為了國家利益的多層次實用外交作為後盾。特別是在矛盾爆發時，說服駐在國、起到緩沖作用的第壹線外交是大使的職責。不能有以看客自居或被當作透明人的大使。

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