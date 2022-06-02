因BTS登場而成爲“演出場”的白宮……“並不是說和我不同就錯了”. June. 02, 2022 07:43. by 華盛頓=文秉基 常駐記者 weappon@donga.com. 世界級K-POP組合防彈少年團（BTS）上月31日（當地時間）在美國華盛頓白宮與美國總統拜登會面，就仇恨亞裔犯罪應對方案進行了約35分鍾的討論。當天，BTS粉絲俱樂部“阿米（ARMY）”包圍白宮周圍，擁有49個席位的白宮記者室也聚集了100多名各國記者，拍攝了BTS的一舉一動，白宮一帶變得像演出場一樣。據悉，拜登政府爲了通過在美國年輕人中享有爆發性人氣的BTS傳達消除對亞裔美國人的歧視的信息，邀請了他們。 拜登總統表示：“如果善良的人說出仇恨（憎惡）是多麽惡劣，仇恨犯罪就會逐漸減少。人們會傾聽大家的話”，期待像BTS這樣的名人在根除仇恨亞裔犯罪方面能起到很大的作用。BTS也對拜登政府最近生效的《仇恨亞裔犯罪防止法案》表示感謝，並回應說：“希望我們能爲尋找仇恨亞裔犯罪的解決方案做出一點努力。”會談結束後，拜登總統還向BTS贈送了總統紀念幣。 在會見拜登總統之前，BTS出現在白宮新聞發布廳，受到了各國記者的相機閃光燈洗禮。來到新聞發布廳的記者比平時多3倍。當記者們爭先恐後地用手機拍攝BTS時，在記者室後面准備拍攝記者會視頻的白宮攝影記者們高喊“放下電話（phone down）”。當天在線直播的白宮記者會視頻中，有31萬人以上同時在線。 身穿黑色正裝、白色襯衫、黑色領帶逐一登上講台的7名BTS成員反複敦促根除仇恨亞裔犯罪。隊長RM首先用英語說：“很榮幸能夠在這裏討論仇恨亞裔犯罪、亞裔包容及多樣性等重要問題”，並表示感謝拜登總統和白宮給予自己機會思考作爲藝術家在這些問題上能做些什麽。 其他成員用韓語發言，並提供了英語和韓語翻譯。智旻說：“最近以亞裔爲對象的很多仇恨犯罪讓我很吃驚，心情也不好。爲了對杜絕此類事件有所幫助，我想借這個機會發出聲音。”SUGA也表示：“並不是說和我不同就錯了。平等是從承認不是對錯而是不同開始的。”J-HOPE向粉絲們表示感謝說：“因爲有擁有多種國籍、語言、文化的‘阿米’各位，所以才能站在這裏。”柾國強調說：“韓國人的音樂能夠超越不同的語言和文化，接觸到全世界很多人，這一點很神奇”，能夠實現這一目標的音樂真的是很好的媒介。

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