“上海回來了”……市民為65天後解除封鎖歡呼. June. 02, 2022 07:43. by 金祺容 kky@donga.com. 為了防止新冠疫情的擴散，中國經濟首都上海從3月28日開始全面封鎖整個城市。在65天後的1日零時，上海開始解除封鎖。市民們可以在街上自由漫步，盡情乘坐公共交通和商店，歡呼“上海回來了”。但是，由於長時間的封鎖，經濟受到了相當大的打擊，因此有預測認為，要想完全恢復正常需要很長時間。 上海當局允許2500萬名市民中除了居住在高危險區域或重危險區域的300萬名以外，其余2200萬名可以自由移動。汽車和摩托車等的通行限制也被取消。公交車、地鐵等大眾交通運營也恢復到了封鎖之前的水平，出租車和共享車輛的營業也重新開始了。辦公室、工廠、商店等也可以運營。上海的新冠病毒擴散趨勢也似乎有所減弱。4月壹度接近3萬人的每日新增確診患者在5月30日降至29人。 當天，市民們聚集在黃浦江邊的市中心名勝外灘等地拍照，放飛無人機等，盡情享受自由。經過附近的車輛也響起了響亮的喇叭，歡呼著。澎湃新聞等中國媒體當天發表了時隔兩個月走上街頭的市民們的感想。上班族王浩說：“雖然封鎖時間較長，但相信上海壹定會站起來。” 但是，光人口就有2500萬的上海經濟完全停止，再加上首都北京、南部深圳等主要大城市接連封鎖，4月份中國的零售和產業生產增長率分別為-11.1%和-2.9%，經濟正常化需要相當長的時間。對此，有人擔心，中國今年的經濟增長率不僅達不到當局年初制定的5.5%，甚至達不到新冠疫情最早爆發的2020年（2.3%）。上海當局在封鎖當時壹直表示“不會封鎖”，但在最後關頭改口選擇全面封鎖，因此消除“隨時都有可能再次欺騙市民並關閉城市”的憂慮也是課題之壹。

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