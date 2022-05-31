七成國民認為“核电有必要”. May. 31, 2022 08:05. by 具特敎 kootg@donga.com. 據調查，每10名國民中就有7人認為核能發電是必要的。每10名中就有4名回答稱應該增加核電站的比重。雖然文在寅政府推進了擺脫核電站政策，但民間對核電站的支持率每年都在提高。 10月30日國民力量黨國會議員韓武京（音）辦公室從韓國水力原子力得到的《2021年韓國水力原子力企業形象調查結果報告》顯示，去年國民對核電站的支持率為53.3%，比前壹年增加了5.0個百分點。核電支持率是“核電站的必要性”和“應該增加核電比重”的算術平均值。抽樣對象是全國17個市道的1500名成人。 核電站的支持率在文在寅政府上臺的2017年為39.3%，到去年為止每年都在增加。據分析，這是因為對文政府的脫核電政策的批評輿論越來越大，以及受到世界能源危機迫在眉睫、核電站的重要性凸顯的影響。 對於核電站的具體必要性，69.2%的人回答“有必要”，與2017年（56.5%）相比上升了12.7個百分點。調查顯示，回答“今後應增加核電站比重”的人也比2017年（22.1%）增加了15.2個百分點，達到37.3%。

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