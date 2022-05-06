拆除光州倒塌的公寓，應成為根除不實施工的契機. May. 06, 2022 07:48. . HDC現代產業開發決定全面拆除今年年初因外墻倒塌事故造成6人死亡的光州廣域市西區花井公寓並進行重建。據推算，該公寓竣工所需的時間為70個月，包括工程費和補償費在內的追加費用為3700億韓元。這是韓國國內公寓建設史上首次拆除工程進行壹半以上的整個園區並重新施工。 現代產業開發的“整體拆除”決定，似乎是因為他們認為，僅靠處理事故現場的補救措施，不可能恢復倒塌的信賴。該公司自去年6月因光州鶴洞再開發拆遷現場坍塌事故造成17人死傷後，7個月後再次發生慘案，受到了顧客和政府、政界的強烈指責。最近，京畿道廣州、大田市等地的大規模工程合同被解除，還受到了從已經接到的重建工程項目中排除的要求，企業的存在基礎正在動搖。 從四面楚歌的現代產業開發來看，除了企業再創業的改革之外，根本看不到答案。花井公寓事故調查結果顯示，該公寓的地面施工與設計不同，支架提前拆除，混凝土強度未達到標準值，整體處於不到位狀態。光州接連發生的慘案是因執著於縮短工期和節約費用而“快快”“馬馬虎虎”施工的惡習釀成的人禍。現代產業開發應該對全國營業場所進行重新檢查，消除潛在風險，同時對800多名花井公寓簽約者進行補償和制定居住支援政策，表現出負責任的態度。 安全麻痹癥不僅僅是現代產業開發的問題，也是阻礙韓國建設業界發展的痼疾。僅今年第壹季度在建設現場發生的事故中死亡的人就達55人，重大事故不斷。現代產業開發花井公寓再施工所需的3700億韓元費用超過壹年營業利潤的壹半。在這種情況下，國土交通部長候選人元喜龍警告說：“如果再次發生類似事故，企業將倒閉。”安全管理失敗的公司將難以繼續存活。建設行業應該把現代產業開發的事態當作根除不實施工的契機。

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