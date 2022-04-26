崔志萬以代打身份出場，取得2打點追平比分幫助球隊反敗爲勝. April. 26, 2022 08:10. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 美國職業棒球（MLB）坦帕灣光芒隊所在的崔志萬（31歲）在第5局替補出戰的比賽中，擊出多次（兩次及以上）安打，幫助球隊反敗爲勝。 25日，在美國佛羅裏達州聖彼得堡純果樂球場舉行的與波士頓紅襪隊的主場比賽中，崔志萬取得了2個有效擊球、2個安打、2打點的成績。崔志萬在球隊0比2落後的第5局下半局替補登場，在1人出局滿壘的機會中迎來了第一個擊球位。右投左打的崔志萬當天在面對波士頓紅襪隊的首發左手投手時，按照“Platoon System（棒球聯盟中的用語，它的意思是在一個位置上根據情況派上幾個選手的系統）”在板凳上待命，終于抓住了機會。面臨1人出局滿壘危機的波士頓紅襪隊作爲第3名投手，將右撇子投手萊恩•布雷澤送上投手踏板後，坦帕灣隊主教練凱文•凱西派出了崔志萬。崔志萬以擊出左側圍牆的2打點平分適時安打予以回應。崔志萬在第7局下半局，在1人出局沒有跑壘員的情況下，擊出了飛向中外場手方向的第二個安打。 這是崔志萬自13日與奧克蘭運動家隊的比賽後，時隔7場比賽再次擊出多次安打。本場過後他的賽季擊球率從0.314上升到0.351（37個有效擊球、13個安打），打點數增加到了10個。崔志萬在本賽季作爲替補出場的3場比賽中，取得2個安打、2個四壞球上壘，出壘率達到了100%。在坦帕灣觀看1壘手和3壘手的揚迪•迪亞茲稱贊崔志萬說：“每次從替補席上出來時，他都會以100%的概率擊出安打。”坦帕灣隊最終以5比2戰勝了波士頓紅襪隊。

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