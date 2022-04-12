交接委員會：「把法定年齡和社會年齡統一為『周歲』」. April. 12, 2022 08:25. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 總統職務交接委員會正在推進將年齡計算法統一為「周歲」的方案。如果采用「周歲」計算法，相差最多時將比目前通用的「韓國式年齡」小兩歲。 交接委員會政務司法行政分科幹事、國民力量黨國會議員李容鎬11日在首爾市鐘路區通義洞交接委員會記者會場召開新聞發布會表示：「根據當選總統尹錫悅的大選承諾，將推進將法定年齡、社會年齡計算法統一為『周歲』標準的方案。」 李容鎬解釋說：「由於年齡計算法不統一，國民在接受社會福利服務等行政服務或簽訂或解釋各種合同時，對年齡計算的混亂、紛爭持續不斷，產生了不必要的社會、經濟費用，」「如果將（年齡計算法）統一為『周歲』，就可以消除社會、經濟費用，消除國民生活的混亂和不便。」 目前在韓國，有被稱為「韓國式年齡」的虛歲、用現在年份減去出生年份的「年歲」、以出生日為準從零歲開始計算、每過一年就增加一歲的「周歲」混用在一起。尹錫悅在總統候選人時期發表了將年齡計算法統一為國際通用標準的「周歲」的公約。 按照交接委員會的計劃，如果年齡計算法統一為「周歲」製，今年生日已過的人將比「韓國式年齡」小一歲，還沒過生日的人則小兩歲。 交接委員會計劃在今年內製定修改案，以便到明年為止民法、行政基本法等相關法案能夠越過國會的門檻。但也有人指出，像道路名、地址一樣，「周歲」在實際生活中紮根需要相當多的混亂和時間。

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