澤連斯基：「必須把俄羅斯趕出聯合國安理會」. April. 07, 2022 07:53. by 紐約=常駐記者 柳在東 jarrett@donga.c. 烏克蘭總統澤連斯基（照片）在聯合國詳細公開了俄羅斯屠殺平民的實際情況，並敦促把俄羅斯趕出安理會。 澤連斯基當地時間5日通過視頻出席了在美國紐約聯合國總部舉行的安理會公開會議，並表示：「為使俄羅斯無法阻止（安理會）對本國侵略行為的決定，必須將其趕出常任理事國。應該改革聯合國。如果不能做到這一點，如果沒有其他對策，大家（聯合國）只能全部解散。」他正面批評了因為常任理事國俄羅斯行使否決權、對俄入侵烏克蘭事件一直表現出軟弱無力的聯合國。 澤連斯基將俄羅斯對烏克蘭人的集體屠殺比喻為極端主義恐怖集團「伊斯蘭國」。他說：「（國民）因手榴彈爆炸在公寓和家中遭到殺害，俄羅斯軍隊純粹是為了樂趣，用坦克碾壓了車內的平民，」「這種行動與『伊斯蘭國』等恐怖分子沒有什麽區別。」 他還說：「應該把下達犯罪命令的人和執行該命令殺害我國國民的所有人拉到類似於紐倫堡法庭的法庭上。」 紐倫堡法庭是1945年美國、英國、法國等對納粹戰犯進行審判的地方。 白宮發言人普薩基在當天的新聞發布會上就聯合國安理會改革問題表示：「我們也同樣感受到澤連斯基總統對俄羅斯是安理會常任理事國的挫折感。」

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