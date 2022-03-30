「尹政策磋商團」朴振和趙泰容等7人下月初被派往美國. March. 30, 2022 07:52. . 當選總統尹錫悅將在4月初完成派往美國的「韓美政策磋商代表團」的構成。其中包括東北亞、經濟安保、韓美聯合作戰專家。尹錫悅方面計劃在他們訪問美國之後，討論是否向中國、日本等周邊國家派遣政策磋商團。 尹錫悅方面29日通過記者團公告表示：「國民力量黨國會議員朴振（音，下同）被任命為政策磋商團團長，國民力量黨國會議員趙泰容被任命為副團長。」首爾大學政治外交系教授鄭在浩、首爾大學國際研究生院教授朴哲熙、預備役所長表世宇、對外經濟政策研究院副研究委員延元浩、尹錫悅外媒發言人姜仁善也加入了政策磋商團。其中鄭在浩曾擔任首爾大學美中關系研究中心所長，是中國專家；朴哲熙在大選團隊中參與了尹錫悅的對日關系公約。因此，有分析認為，政策磋商團將就加強兩國同盟、協調對朝鮮政策、韓美日三方合作、美中矛盾等相關政策進行磋商。 就日本媒體報道稱尹錫悅在5月10日就任前後決定向日本派遣政策磋商團一事表示：「目前確定派遣的國家只有美國，目前正在討論是否向其他國家派遣政策磋商團。」 此前，《朝日新聞》報道稱，尹錫悅在前一天會見日本駐韓大使相星孝一時表示，將向日本派遣由國會議員、專家等組成的政策磋商團。內容是政策磋商團計劃與日本首相岸田文雄舉行會談，討論韓日關系。交接委員會一名有關人士表示：「雖然必要時會成立，但首先將根據訪美結果決定是否向周邊國家派遣。」

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