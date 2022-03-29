從首冠到登頂世界第一伍茲花了252天，而26歲的舍夫勒用了42天就首次登頂. March. 29, 2022 07:44. by 姜泓求 windup@donga.com. 在最近參加的5場大賽中，他3次捧起了冠軍獎杯。不僅如此，在巡回賽首次獲勝後，僅僅時隔42天就登上了世界排名第一的位置。斯科蒂•舍夫勒（26歲•美國•照片）開始書寫美國職業高爾夫（PGA）巡回賽新的成功神話。 28日，在美國得克薩斯州奧斯汀高爾夫鄉村俱樂部（CC）舉行的世界高爾夫錦標賽（WGC）戴爾科技比洞賽中，舍夫勒消除了去年獲得亞軍的遺憾，拿到了巡回賽第3個冠軍。 舍夫勒在當天的決賽中，以4&3（贏4洞剩3洞）戰勝凱文•基斯納（38歲），登上了冠軍寶座。在12號洞（5杆）以果嶺周圍的沙坑擊球成功抓下小鳥球，在該洞成功保帕是當天比賽的亮點。在同一天稍早舉行的與達斯汀•約翰遜（38歲）的半決賽中，他以3&1（贏3洞剩1洞）獲勝。舍夫勒在5天內共迎戰7人，在共打完120洞的強行軍中獲勝。在27日的16強賽中，他以1洞優勢戰勝了去年的決賽對手比利•霍雪爾（36歲），成功一雪前恥。 獲得210萬美元（約26億韓元）冠軍獎金的舍夫勒不僅在賽季獎金（約740萬美元•92億韓元）和聯邦快遞杯積分（2170分）中排名第一，在世界排名中也躍居頭把交椅。在獲得巡回賽首勝的最短時間42天後，他成爲了世界第一。而“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（47歲）從首冠到登頂世界第一花了252天。 得克薩斯大學出身的舍夫勒在得克薩斯度過童年時期，當天在父母、妻子等家人面前榮登世界最佳高爾夫選手寶座。“在故鄉球迷面前進行比賽的夢想實現了。很高興能在這裏比賽並奪得冠軍。”有評價稱，舍夫勒從去年11月開始與球童泰德•斯科特合作，高爾夫潛力暴露無遺。到去年爲止，斯科特還背著巴巴•沃森（44歲）的球具袋，之後他在一次聖經研究集會上認識了舍夫勒，從此兩人結下了不解之緣。直到上月14日在WM菲尼克斯公開賽上取得巡回賽首場勝利爲止，在此前70場大賽中無緣冠軍的舍夫勒，此後僅在5場大賽中就拿到了3個冠軍。在7日結束的阿諾德•帕爾默邀請賽上他也取得了冠軍。

한국어