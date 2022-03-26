金正恩下令試射洲際導彈，「與美國對決」……拜登立即製裁. March. 26, 2022 07:23. by 申圭鎮記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 朝鮮25日宣布，前一天發射了新型洲際彈道導彈「火星-17」型。參觀發射現場的朝鮮國務委員長金正恩表示，「將徹底準備與美帝國主義的長期對決」，暗示了全面展開核、導彈狂奔的可能性。韓國當選總統尹錫悅警告說：「挑釁將一無所獲。」在朝鮮宣布發射洲際導彈一個小時後，美國總統拜登再次對朝鮮實施製裁。 朝鮮中央通訊社前一天報道了試射「火星-17」型洲際導彈的事實，並聲稱「所有參數都準確達到了設計要求」。金正恩還來到發射場所平壤順安機場，下達了親筆命令書。命令書上寫著「勇敢地發射」。這赤裸裸地表現出了對抗韓美的「強對強」對決意誌。 朝鮮聲稱，「火星-17」型導彈最高升至6248.5千米，4052秒（約68分鐘）內飛行了1090千米。實際上，朝鮮公開的「火星-17」型導彈不僅在大小上，在射程和推動力上，性能也比以前的「火星-15」型導彈有所提高。有分析稱，由於發動機推動力的提高，理論上可以搭載近2噸的多彈頭飛行1.5萬公裏以上。這遠遠超過了從平壤到美國本土全境的距離。有預測認為，今後朝鮮為了試驗可以同時對美國本土主要城市進行打擊的多彈頭技術，可能會進行以正常角度（30~45度）發射洲際導彈並落入太平洋的追加試驗。 尹錫悅當天表示：「嚴重警告朝鮮。通過挑釁，將一無所獲。」不過，總統職務交接委員會相關人士表示，「涉及朝鮮的問題，不能以強硬一邊倒的方式解決」，透露出在新政府上臺前慎重管理朝鮮風險的意誌。 拜登在七國集團（G7）峰會上會見日本首相岸田文雄時表示：「強烈譴責朝鮮發射遠程彈道導彈。」美國國務院當天把被稱為朝鮮彈道導彈開發聖地的第二自然科學院（現國防科學院）外務局科李成哲、支援朝鮮導彈開發的兩家俄羅斯企業及一名俄羅斯國籍者列入製裁對象。

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