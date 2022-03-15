俄羅斯入侵烏克蘭導致三文魚和明太魚價格暴漲. March. 15, 2022 07:50. by 申東秦 shine@donga.com. 首爾市西大門區的一家日式蓋飯餐館從10日開始從菜單中去掉了「三文魚蓋飯」。因為批發商在最近兩周內將挪威產三文魚的價格上調了40%以上。客戶發來公文稱：「從挪威運往韓國的航班受阻，只接到了訂貨量的四分之一，」「最壞的情況是三文魚的供應可能會中斷。」 俄羅斯入侵烏克蘭進入第三周後，三文魚和明太魚等進口水產品價格暴漲。挪威產三文魚主要經由俄羅斯的航班進口，但由於俄羅斯領空關閉，在使用迂回路線的過程中，航空運費變得昂貴。俄羅斯產明太魚由於遠洋捕撈和進口貨款結算受阻，只能依靠冷凍儲備。 據鷺梁津水產品批發市場14日透露，當天挪威產鮮鮭魚（1公斤）的批發價為2.45萬韓元，比3周前（1.31萬韓元）上漲了87%。同期，直接進口挪威生三文魚的某批發企業向交易餐廳供應的生三文魚片（1公斤）的價格上調了1.3萬韓元。 超市也開始上調價格。易買得將挪威產鮮鮭魚（100克）從上周的3880韓元上調至4480韓元，上調了15%；樂天瑪特從3780韓元上調至4780韓元，上調了26%。Homeplus將從15日起從3890韓元上調到4190韓元，上調7.7%。原因是繞行機票等物流費用暴漲。 經常上飯桌的明太魚價格也在波動。據韓國農水產食品流通公社（aT）透露，14日一條冷凍明太魚的零售價為2655韓元，比俄羅斯入侵當日2月24日（2351韓元）上漲了12.9%。韓國國內明太魚流通量的60%以上來自俄羅斯。俄羅斯產冷凍明太魚批發價格也在2周內上漲了12%。 在俄羅斯近海從事明太魚遠洋作業的A公司未能支付當地政府繳納的作業費，因此下個月的作業尚不確定。因為俄羅斯銀行被列入製裁對象，匯款之路受阻。進口明太魚的B公司表示：「一直用盧布和俄羅斯企業結算，但隨著匯率的動搖，暫時中斷了購買物品，」「現在交易的明太魚價格比前一年上漲了30%。」個體戶們加入的網絡論壇上還出現了「墨魚價格可能會進一步上漲」的文章，稱應該囤積墨魚。 雖然大部分供餐企業和食品企業認為三文魚和明太魚有3-6個月的儲備量，暫時不會受到影響，但如果事態持續到下半年（7-12月）的話，將不可避免地改從價格昂貴的美國進口地進口美國產明太魚，預計餐桌物價將進一步上漲。

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