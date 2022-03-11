李在明和共同民主黨認輸服敗，革新與協治是找回國民信賴的道路. March. 11, 2022 07:44. . 共同民主黨總統候選人李在明昨天在選舉對策委員會解散儀式上表示，「李在明沒有補上欠缺的0.7%。所有責任都在於這個不足的候選人」，承認了大選的失敗。宋永吉代表（黨首）也表示：「李候選人也進行了反省，我們都付出了努力，但還是不夠。」議員們也接連不斷地作出反省，表示要謙虛地接受民心的鞭策。與當初的預料不同，李在明的共同民主黨與總統當選人尹錫悅展開了0.7個百分點的拉鋸戰直到最後，但徹底接受了選舉結果。 共同民主黨的失敗不是誰的責任，而是自己造成的。共同民主黨政權在過去的5年裏，肆意推出無視市場原理的房地產政策，將房價推高到了天價。以分幫結派情緒應對曹國事態等，結果「只許州官放火，不許百姓點燈」的爭議不斷。排除在野黨，以多數議席獨占國會構成，繼續立法獨霸。敦促黨革新的內部聲音，也經常被「短信炸彈」等多數人的橫行霸道所阻撓。在因陳舊、獨斷的政治而形成的政權交替輿論的高墻面前，李在明強調的「經濟總統論」等難以奏效。 時隔5年的政權交替是希望共同民主黨徹底革新的國民命令。一段時間以來，共同民主黨隨時推翻與國民的約定，引發了不信任。甚至改變了黨章、黨規，強行公推首爾、釜山市長補缺選舉，創建了曾表示不會成立的衛星政黨，違背了政治信義。李在明和共同民主黨在大選期間發表了實施大選決選投票製、擴大基礎議員選舉區等政治革新案，但仍然出現對其實現可能性的疑問，就是因為共同民主黨過去表現出的行為。這次也不能因為選舉已經結束就把革新案棄如敝屣。 共同民主黨現在作為擁有172個議席的「巨大在野黨」，應該面對尹錫悅政府。在野黨應該同政府和執政黨保持健康的緊張關系。該追究的就追究政府政策，該牽製就牽製。但事關國家利益和緊急民生的懸案，不應計較政治得失，而應表現出果斷的「協治」姿態。只有繼續努力進行革新和協治，才能找回失去的國民信任和支持。

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