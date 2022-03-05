SSG隊希望兩位老哥能發揮像投球土墩般結實的牙龈作用. March. 05, 2022 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 職業棒球SSG隊內有兩位從懸崖邊上活過來的老將。他們是左手投手高孝准（39歲）和右手投手盧景銀（38歲）。上賽季結束後，兩人分別被LG隊、樂天隊放逐，一度面臨退役危機，但他們在去年12月和今年1月先後穿上SSG隊服，實現了延長現役球員生涯的夢想。從2004年到2016年作爲“SK王朝”的一員活躍的高孝准時隔6年重返老東家。 球隊希望兩位老將能發揮“結實的牙龈”作用。上個賽季，本土首發陣容的核心人物朴鍾勳（31歲）和文昇元（33歲）在去年6月雙雙接受了肘部韌帶接合手術，戰鬥力掉線的SSG未能進入秋季舞台（季後賽）。在本賽季之前，引進准尺級自由簽約選手（FA）等，但在投手踏板上並沒有得到太大的補強。正在康複的朴鍾勳、文昇元要到6月份才能加入球隊的戰力。到那時爲止，兩位老將應該能彌補他們的空缺。 首先，到目前爲止的樣子還不錯。據評價，在非賽季經曆迂回曲折的高孝准、盧景銀身材保持得非常好。在入隊測試當時，因投出最高時速147公裏的快速球而成爲話題的盧景銀在春季集訓中也依然投出了相同速度的球。同樣，在入隊測試當時投出最高時速143公裏的快速球並獲得合格分數的高孝准也在最近的現場遊戲中把最高時速提高了3公裏。SSG隊主教練金元亨豎起大拇指說：“目前球隊的左手候補投手中，高孝准的球威是最好的。” 賽季開幕後，盧景銀將扮演松弛的首發陣容中的一軸，高孝准將扮演連接首發和收尾的“長中繼投手”角色。因爲各自都有在指定的位置上展現好的面貌的經驗，所以只要不受傷，發揮自己的水平，至少能堅持半個賽季沒有問題。盧景銀表示：“根據我如何填補受傷歸來的球員們的空缺，球隊的前半期成績單也會有所不同。我感到了責任感。” 只有兩位老將發揮好牙龈作用，去年以半場之差嘗到苦果的SSG隊才能戴上“SSG Landers”的招牌，首次挑戰秋季舞台。

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