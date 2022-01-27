日增確診超過1萬，輕癥患者對策卻在原地踏步. January. 27, 2022 07:51. . 據統計，隨著新冠病毒變異毒株奧密克戎迅速擴散，截至昨天零時，一日新增確診患者為13012人，歷史上首次超過1萬人。本月18日日增患者為4072人，一周後翻了一番，僅一天就暴增了4400多人。防疫當局預測，到下月底，每天最多會出現12萬名確診患者。 政府決定，繼昨天開始在奧密克戎患者集中的光州市、全羅南道、京畿道平澤市和安城市等4個地區啟動奧密克戎應對體系後，從春節休假結束的2月3日起擴大到全國。因此，原本任何人都可以接受的基因擴增（PCR）檢查僅限於高危人群，大部分人在自我檢測工具或快速抗原檢查中呈陽性後才能接受PCR檢查。雖然奧密克戎毒株的傳播力比德爾塔毒株強兩三倍，但致命率（0.16%）僅為德爾塔（0.8%）的五分之一。隨著流行趨勢的變化，防疫目標從防止擴散轉變為管理高危人群。 問題是無癥狀或輕癥患者的暴增是顯而易見的，但負責這些患者的治療基礎設施遠遠不夠。截止到昨天，居家治療的患者達3.7萬多人，超過了全國居家治療機構可管理的最大人數（5.8萬人）的60%。預計春節長假之後，患者會暴增達到最高值以上。韓國政府14日宣布，為應對患者劇增的情況，將轉變為社區醫院負責患者診斷和居家治療的體系，但兩周後仍未公開參與醫院的規模。難道要放棄對輕癥患者的治療嗎？ 社區醫院之所以不願意參與，是因為醫療人員感染的可能性較大，而且如果負責新冠感染治療，普通患者就不會來，在經營上會遇到困難。這是每次發生傳染病危機時反復出現的問題。政府應該製定適當的補償體系和符合奧密克戎毒株感染的管理方針，引導社區醫院參與。雖然奧密克戎的致命率很低，但如果絕對患者人數劇增，危重癥患者也肯定會增加。對重癥患者的病床管理，也不能袖手旁觀。

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