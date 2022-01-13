新人女子組合企劃-制作工作，現在由“姐姐”們負責. January. 13, 2022 07:47. by 林熙允記者 imi@donga.com. 隨著社會對女性主義的關心日益提高，K-POP中女性力量正在崛起。超越偶像組合成員，在企劃和制作方面女性的影響力越來越大。有人分析說，中大型企劃公司接連推出新人女子組合的今年，將成爲歌謠界性別分裂的元年。 領先者是ADOR代表理事闵熙珍（43歲）。ADOR是制作防彈少年團的HYBE新設的旗下專業制作公司，主要負責今年HYBE的新人女子組合出道。闵代表是SM娛樂公司出身，企劃了綜合少女時代、f(x)、Red Velvet的MV、專輯設計的視覺概念，是2010年代以後對K-POP女子組合世界觀産生巨大影響的人物。此前，在歌謠界，女性擔任唱片公司或專業制作公司負責人的情況非常少見。更何況，女性占據HYBE猛犸象公司的招牌位置，這在K-POP業界是件大事。 培養出Wonder Girls、TWICE、ITZY的JYP娛樂公司今年也推出了女性力量。指揮下月出道的新人女子組合制作的是JYP首位女性公司內部理事、藝人4本部長李智英（43歲）。李本部長是提拔並訓練TWICE的定延、Sana、志效、周子瑜等人的人物。此前，在很多視頻媒體上，男性制作人朴振英親自制作和指導女子組合舞蹈的樣子被大衆所熟悉，從這一點來看，李本部長的刻畫似乎是一個新鮮的浪潮。 本月6日出道，出道僅6天MV（《ATHLETIC GIRL》）點擊量就超過400萬次，掀起波瀾的4人女子組合“H1-KEY”的背後也離不開女性企劃者的助力。她就是GLG理事黃賢熙（42歲）。她是經過SM娛樂和CJ ENM的選秀專家，也是中國通。 K-POP業界在1990年代中期萌芽後，在25年左右的時間裏核心內在是強大的男性力量。SM、YG、JYP等公司的名稱上刻著名字的李秀滿、梁铉錫、朴振英等白手起家的創立者兼代表制作人的領袖風範引領了組合。 大衆音樂評論家金允河（音）指出：“此前，K-POP制作公司的代表和管理人員大多是中年男性，實務團隊中則大多是20、30多歲女性，女子組合的概念也大多迎合男性社長的喜好”，“克服雇傭不穩定、報酬少、業務負擔大的娛樂業界環境，在一個公司長期證明自身能力並成長的女性增加也是自然變化的原因。” 業界分析認爲，在年輕女性占據消費層多數的K-POP界，圍繞家務爭議或女性主義觀點的話題頻繁出現，這也推動了具有較高性別敏感性（Gender Sensitivity）的女性企劃者的崛起。金評論家評價說：“慮到女性在實務、消費、享受等方面占據了很多部分，K-POP界的變化比較晚。但今後會有更多的女性力量崛起，這種傾向值得歡迎。”

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