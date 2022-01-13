食藥處指定“神仙水”原料GBL爲毒品類. January. 13, 2022 07:47. by 朴相俊記者 speakup@donga.com. 韓國食品醫藥品安全處（食藥處）預告說，將把被稱爲“約會迷奸藥”的γ-羟基丁酸（GHB•俗稱“神仙水”）的原料γ-丁內酯（GBL）新指定爲臨時毒品類。 食藥處12日將GBL指定爲第1類臨時毒品類,並表示：“GBL在體內迅速轉換成神仙水，讓人出現意識喪失、呼吸抑制等症狀，特別是被惡意利用在性犯罪中，因此很有可能被誤用和濫用。”本報去年11月首次指出，GBL在體內被轉換成“神仙水”，效果比神仙水更大，但由于沒有被指定爲毒品類，所以即使用于性犯罪，也不能根據《毒品類管理法》進行處罰。此後，食藥處作爲後續對策，開始臨時將其指定爲毒品類。 據此，進出口、制造、買賣、中介、收受GBL時，可以根據《毒品類管理法》，處以無期徒刑或5年以上有期徒刑。之前只登記爲神仙水的原料物質的GBL只有在使用其制造神仙水的情況下才能進行處罰，如果給人類餵食GBL，即使産生同樣的效果，也不能進行處罰。美國、英國、德國對將GBL用于人類的情況進行處罰。食藥處計劃在3年內將GBL指定爲臨時毒品類後，討論是否根據《毒品類管理法施行令》正式指定爲毒品類。 但是GBL在工業現場用于洗滌油漆等，因此食藥處對工業用GBL設立特殊規定。食藥處表示：“GBL是電子産品制造時溶劑、工業用樹脂原料等擁有多種用途的物質，因此用于工業用途時不屬于臨時毒品類。”

한국어