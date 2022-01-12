繼谷歌之後，蘋果也表示“韓國app store允許外部結算”. January. 12, 2022 07:48. by 池民九記者 warum@donga.com. 繼谷歌之後，蘋果公司也根據《in-app結算強制禁止法》（修訂的《電氣通信事業法》），決定在“app store”上允許其他企業的結算系統。但業內人士反駁說，即使app開發者使用外部結算系統，也會收取手續費，因此沒有實效性。 韓國廣播通信委員會11日表示：“蘋果公司提交了一份計劃書，內容是允許韓國app store（應用商店）提供第三方結算服務。” 蘋果還決定對使用外部結算系統的app開發者收取手續費。但該公司解釋說，將適用低于目前in-app結算手續費30%的手續費。對于第三方結算的具體許可方法和適用時期、手續費比率等，決定與廣播通信委員會進行追加協商。廣播通信委員會相關人士表示：“在《in-app結算強制禁止法》施行令執行之前的3月爲止，將會收到具體的方案。” 僅在去年10月，蘋果公司還向廣播通信委員會提交了內容爲“不更換現有的in-app結算系統”的計劃書。蘋果公司當時表示：“目前的結算政策和方針符合法律修訂案，並不強求app開發者實現in-app結算。”他們主張說，允許介紹在應用程序外部准備的用于結算的網頁，因此沒有違反法律。 對此，廣播通信委員會指出：“這違反了《in-app結算強制禁止法》。”競爭公司谷歌也決定允許在app市場使用外部結算系統，之後才提出了變更方案。 繼谷歌之後，蘋果也決定允許第三方結算，但國內信息技術（IT）業界指出，沒有任何實際利益。去年11月，谷歌公布了允許使用外部結算系統的方針，並表示與in-app結算相比，只將手續費降低4個百分點，因此受到了“實際上與選擇in-app結算沒有太大差異”的批評。 大型IT企業的一位有關負責人表示：“向外部結算系統收取手續費有違《in-app結算強制禁止法》的立法宗旨，而且對app開發公司沒有什麽幫助。”

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