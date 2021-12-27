BTS遭受新冠病毒侵襲，繼SUGA之後成員RM和JIN也確診感染. December. 27, 2021 08:38. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 防彈少年團（BTS）的7名成員中有3人感染了新型冠狀病毒（COVID-19）。繼24日的SUGA之後，第二天RM和JIN接連被確診。他們三人都在今年8月完成了新冠肺炎疫苗第二次接種，目前正在接受居家治療。 BTS所屬經紀公司Big Hit Music本月25日通過粉絲社區平台Weverse表示：“RM和JIN于25日晚確診感染新冠肺炎。”據Big Hit Music透露，RM于上月27、28日和本月1、2日在美國洛杉矶舉行的演唱會結束後，停留在美國，于本月17日回國。RM在回國後進行的基因擴增（PCR）檢測中被診斷爲陰性，並開始了自我隔離，但在即將解除隔離的診斷檢查中被診斷爲陽性，目前沒有任何症狀。 6日，JIN從美國回國後，在PCR檢查和自行解除隔離時進行的PCR檢查中均被判定爲陰性。但此後經過追加檢查，于25日被確診。經紀公司表示：“25日下午JIN感覺到了感冒症狀，進行了PCR檢查，當天晚些時候被確診。目前有低燒等輕微症狀，正在接受居家治療。”經紀公司解釋說，RM和JIN回國後沒有與其他成員接觸。 此前的24日，成員SUGA被確診感染新冠病毒。SUGA在洛杉矶演唱會結束後停留在美國，本月23日回國。入境後接受檢查並進行隔離，24日被確診。據經紀公司稱，SUGA入境後也沒有與其他成員接觸，目前沒有其他症狀。 BTS成員們是繼2019年後第二次正式休假。Big Hit Music于6日在Weverse上發布了公告，通知了BTS的休假方針，成員們在美國結束日程後，在當地單獨度過了時間。雖然經紀公司沒有公布休假時間，但據悉到明年年初爲止沒有安排特別的演出日程。

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