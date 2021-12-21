執政黨和政府5年來強推稅金炸彈，選舉在即「急於補漏」. December. 21, 2021 07:33. . 共同民主黨和政府昨天達成協議，為了減少因房價暴漲而劇增的綜合房地產稅、財產稅等稅金負擔，將研究對一戶一住宅者征收明年擁有稅時適用今年公示價格的方案。也就是說，事實上將以一年前的公示價為標準凍結擁有稅，而不是以明年1月為標準確定的公示價。執政黨接到總統候選人李在明的要求，試圖推進「暫時推遲重課多套住宅者轉讓所得稅」「全面重新討論公示價格製度」，政府則強調政策一貫性並對此表示反對，如今以「凍結課稅標準一年」尋找妥協點。 問題在於，仍然保留了政府製定的到2030年將公示價格提高到市價的90%的「公示價格現實化發展藍圖」和最高增至去年兩倍的綜合房地產稅率。最終，政府只是回避了預計將上漲20%以上的共同住宅公示價格在明年3月大選之際公布時可能產生的負面影響。同時要討論的推遲一戶一住宅高齡者綜合房地產稅交納期限、推遲上調健康保險費等問題，也只是暫時度過選舉的一次性伎倆。 共同民主黨代表（黨首）宋永吉當天表示：「實施公示價格現實化措施，將導致國民的稅負實際上加重，基於這一現實，可能需要進行一些調整。」在現政府執政的4年零7個月裏，政府提高了購買、出售或擁有房地產時征收的所有稅金，並表示「如果有負擔就賣掉房子吧」，但在距離總統選舉舉行還有79天之際，政府和執政黨突然改變態度，不得不令人咋舌。據韓國經濟研究院稱，與國內生產總值相比，擁有稅負擔從2017年的0.78%激增至今年的1.22%。 隨著選舉的臨近，執政黨的房地產政策越來越搖擺不定，加重了市場的混亂。在待售房屋不斷增加的首都圈住宅市場，出現暫緩重課多住宅擁有者轉讓稅的主張後，由於房主采取觀望態度，導致交易中斷現象層出不窮。如果執政黨動搖稅製的狀況持續下去，好不容易趨於穩定的市場有可能再次發生動搖。 而且，執政黨推出的修補對策與李在明「新設國土擁有稅」「將擁有稅實效稅率上調至1%」等消除房地產不勞收入的大選承諾背道而馳。國民只會被搞得一頭霧水。如果真的擔心稅金負擔加重，李在明和執政黨首先要整理好本黨對房地產政策的政策基調。

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