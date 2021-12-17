以酒邀朋會友. December. 17, 2021 07:49. . 一位詩人在燒紅炭火的泥火爐旁聽到了酒熟的聲音，非常興奮。不出所料的話，酒缸裏淺綠的米粒會像螞蟻一樣浮起來，香氣撲鼻。因以新釀的米酒爲借口迎接朋友的期待，就連似乎要下雪的陰沈天空也只覺得親切。如果能和朋友一起度過連咕嘟咕嘟響的“米酒”的呼吸聲也極爲入耳的寂靜的夜晚，那種酒味和深厚的友誼何其特別。20字的邀請函上充滿了詩人的期待。在小心翼翼地說“能不能一起喝一杯酒”的話語中，似乎隱藏著詩人對突如其來的邀請的無微不至的關懷。（出自唐代白居易的《問劉十九》原詩：綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？）朋友是不是把這個提議當作“甜蜜的勸酒歌”，一口氣跑過來了呢？也不再有功夫去回想杜甫淒涼的詩句“無人竭浮蟻，有待至昏鴉”。 劉十九（本名劉禹銅）是白居易被貶到南方江州時經常聚在一起的草野秀才，白居易和他的關系十分親密，曾在其他的詩中這樣寫道“唯共嵩陽劉處士，圍棋賭酒到天明”。（出自《劉十九同宿》）劉十九是劉家第十九個子孫的意思。過去，大家族住在一個院子裏的時候，不管是親兄弟姐妹還是堂(表)兄弟(姐妹)，都是以出生順序賦號以代替名字。只是在排順序的時候，男女是分開的。詩人元稹被稱爲元九，劉禹錫被稱爲劉二十八（劉十九的堂弟），這種稱呼使用得比較常見。

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