查看或購買非法攝影物的人今後或將被公開個人資料. December. 14, 2021 08:10. by 朴鍾民記者 blick@donga.com. 警方正在討論對收看或購買通過數碼性犯罪制作的非法攝影物的需求者也公開個人信息的方案。 13日，據警方透露，警察廳國家調查本部正在討論相關方案，即，不僅是性剝削物制作者和供應者，只要符合公開個人資料的條件，就通過身份公開審議委員會的審議，公開個人資料。《有關性暴力犯罪處罰的特例法》（性暴力處罰法）規定了對持有、購買、儲存或觀看非法攝影物的人的處罰規定。警方相關人士解釋說：“我們認爲，爲了防止數碼性犯罪受害擴散，不僅要切斷性剝削物的供給，還有必要抑制需求。” 警方在國務調整室的主持下，與行政安全部、金融委員會、廣播通信委員會等部門召開對策會議，正在進行協商。各部門也開始著手討論警方提出的案件。 此前，警方一直以性剝削物的制作者和供應者爲主，討論是否公開個人信息。拘捕了從去年開始有組織地制作並散布所謂“博士房”、“N號房”等性剝削物的主犯和共犯，到目前爲止公開了8名相關人員的個人資料。 警察廳計劃到明年爲止在“非法攝影物追蹤系統”中引入受害者臉部識別技術。如果引進該技術，就可以以受害者同意後提交的形象爲基礎，追加確認連受害者都不知道的非法拍攝物。 如果受害者通過“網絡犯罪舉報系統”舉報受害視頻，追蹤系統將立即對視頻進行分析，通報給廣播通信審議委員會和受害者支援團體，並建立支援刪除、屏蔽視頻的“一站式”舉報體系。

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