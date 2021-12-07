勝利的真正主因. December. 07, 2021 07:52. . 改變歐洲近代史和勢力版圖的戰爭是普奧戰爭（1866年）和普法戰爭（(1870~1871年)。普魯士成爲強國，德國即將實現統一，法國、奧地利和俄羅斯試圖進行阻撓。普魯士繼俄羅斯和奧地利聯軍之後，又擊敗了法國。歐洲的強者發生了變化，普魯士則順利完成了德國的統一，從而成爲了更加強大的國家。 與此同時，德國洗刷了被拿破侖占領的國家恥辱，進行了漂亮的報複。諷刺的是，當時的法國國王是拿破侖的侄子路易•拿破侖。德國後來變得異常強大，並挑起了第一、二次世界大戰。雖然在第二次世界大戰中戰敗，但從目前的經濟實力來看，德國已經成爲了歐洲的最強者。 爲德國的勝利做出決定性貢獻的是新型德萊賽步槍。在此之前，步槍必須將子彈從槍口插入。人們管那叫做前置式步槍。前置式步槍不但發射速度慢，而且要站立上膛射擊。而且該步槍有一個致命性的缺點，就是做得好才能“坐姿射擊”。隨著使用鋼絲的步槍的發明，步槍的威力和命中率得到了飛躍式的提高，士兵們站著前進射擊的輪式射擊方式成爲了“死亡隊形”。拉槍栓插入子彈後膛式步槍的發射速度突飛猛進，使俯臥射擊成爲可能。雖然還沒有完全擺脫站著戰鬥的方式，但是戰鬥方式確實發生了飛躍的變化。 也有人說後膛式步槍的作用被誇大了。在強國之間的戰爭中，一點點的武器性能差異、比較優勢不會起到決定性作用。勝利的真正主因是人。確切的說是他們的戰術、力量、勇氣和意志。這一信念面臨真正危機的時刻終于到來了。雖然目前還沒有，但無人機、人工智能（AI）、機器人、宇宙戰爭確實讓人擔心人類時代是否已經結束。難道只有戰爭是這樣嗎？人類在生活的所有領域都面臨著真正的考驗。曆史學家

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