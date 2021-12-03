房時爀-黃東赫入選《彭博商業周刊》“年度50人”. December. 03, 2021 07:45. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團制作人兼HYBE董事會主席房時爀、Netflix電視劇《鱿魚遊戲》的導演黃東赫被選爲美國《彭博商業周刊》1日公布的“年度50人”。彭博社嚴格篩選在商業、娛樂、金融、政治、科學技術領域引領全球潮流的人物和團體、智囊等，每年選出50人 彭博社對房主席評價稱，作爲培養出防彈少年團的“人氣制造者”，今年4月收購了負責賈斯汀•比伯和阿裏安娜•格蘭德經紀合約的美國經紀公司伊塔卡控股公司（Ithaca Holdings），將K-POP推向了美國音樂事業的中心。 對于黃導演，彭博社稱贊他爲《鱿魚遊戲》的智囊，並解釋說，韓國電視劇在全世界立即引起反響是史無前例的。據彭博社獲得的Netflix內部資料顯示，《鱿魚遊戲》的制作費用爲2100萬美元（約247億韓元），收益卻高達9億美元（1.580萬億韓元）以上。 聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）主席李會晟因今年8月發行第6次氣候變化評價報告書的功勞也入選了“年度50人”名單。 此外，彭博社還將美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種活動中擔當一軸的藥店連鎖藥店CVS Health的首席執行官（CEO）凱倫•林奇、元宇宙代表企業Roblox的CEO大衛•伯祖基等人選入“年度50人”。今年1月美國前總統唐納德•特朗普的支持者闖入美國聯邦議會時，曾與暴徒作鬥爭的國會警察尤金•古德曼等也成功入選。

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