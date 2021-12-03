香港《保安法》實行一年，5500名學生離校. December. 03, 2021 07:45. by 金祺容 kky@donga.com. 一項調查結果顯示，在過去一年裏，香港初中和高中輟學和離職的學生和教師超過5000人。退學的10名學生中有6人幹脆表示將離開香港。有分析認為，這是因為香港實施對進行反中活動的香港市民最高可判處無期徒刑的《國家保安法》等，香港的社會環境與《國家保安法》實施前發生了很大的變化。 據香港媒體「HK01」2日報道，前一天香港初高中校長協會——香港中學校長會以140所初高中為對象進行調查的結果顯示，2020年至2021學年度一年間有4460名學生和987名教師離開。這相當於平均每個學校有32名學生和7名教師離開。在一年前的調查中，分別有2700名學生和498名教師辭職，相比之下大幅增加。 特別是，退學學生中有2643人（約59.2%）表示，將離開香港前往其他國家。初中校長會表示擔憂說：「選擇退學移民到其他國家的教師也增加了7倍以上。在過去的一年裏，學生和教師的離校現象非常嚴重，這是不爭的事實。」 有分析認為，發生這種事態的原因是，隨著《國家安全法》的實施，香港整體的社會環境變得壓抑，教育政策和課程也變成了一邊倒的「親中」，學生和教師都感到失望。據分析，為防止新冠疫情擴散，中國大陸和香港之間的往來受到限製，因此中國大陸學生無法到香港學校上下學，這也產生了一定的影響。此前，中學校長會曾於7月份向當局表示，「很多學生和教師正在前往海外」，要求製定對策。

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