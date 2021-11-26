梨泰院街頭公演將于本周末起重啓. November. 26, 2021 07:32. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而受到嚴重打擊的首爾龍山區梨泰院一帶的街頭演出將重新開始。龍山區25日表示，將在梨泰院街頭舉行“再次恢複日常with鋼琴街頭公演”活動。 爲搞活梨泰院旅遊特區，從本月27日到下月5日，周末期間將舉行4次“鋼琴街頭公演”活動。龍山區計劃在綠莎坪站廣場到梨泰院站2號出口的梨泰院路11處人行步道設置15架鋼琴。在此期間，只要是來到梨泰院的人，都可以自由演奏設置在街頭的鋼琴。 屆時專業演奏者也會進行現場演奏。主要演奏曲有：鋼琴獨奏（肖邦夜曲，門德爾松回旋隨想曲，吉蔔力動漫組曲）、鋼琴協奏（斯科特•喬普林的散拍樂，奧芬巴赫康康舞曲）、鋼琴和聲樂二重唱（漫步街上）等。 龍山區爲了防止新冠病毒的擴散，計劃在街頭公演舉行期間安排工作人員，檢查是否戴口罩、手部消毒等防疫守則遵守情況。 龍山區廳長成長賢（音）表示：“這次街頭演出將成爲今年冬天梨泰院別具一格的看點。爲了給因新冠病毒風波而停滯不前的梨泰院商業圈注入活力，將舉行多種演出。”

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