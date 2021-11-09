美國政府內部就「不率先使用核武器」產生爭論，國防部以「應對困難」為由表示反對. November. 09, 2021 07:11. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 在美國明年年初公布《核態勢評估》報告前夕，圍繞美國是否采取「不率先使用核武器」和「單一目的使用核武器」的方針，拜登政府內部展開了一場心理戰。據悉，美國國防部以很難有效應對中國及俄羅斯等敵國的核威脅為由，表示反對。 據美國政治媒體《政治報》6日報道，白宮國家安全委員會計劃在本月內召開討論美國核政策的會議。據悉，拜登政府目前正在考慮采取「單一目的」使用方針，即，只要不遭受核攻擊，就不會先使用核武器；只有遭受非常規武器的核攻擊，才能用核武器予以應對。 但是，美國國防部內部的反對聲音非常大。國防部一名官員在接受《政治報》采訪時表示，「（在國安會會議上）不可能提出『不率先使用』或『單一目的』」，暗示國防部不會認真考慮這個問題。另一名官員也向《華盛頓郵報》表示：「國安會會議的議題是是否采納『單一目的』方針，而不是『不率先使用』。」 「不率先使用」核武器不僅會縮小美軍的選擇範圍，還會刺激同盟國的不安情緒，因此，拜登政府內部也出現了很多否定看法。但拜登政府一名高層官員表示，「我們將遵守對同盟及夥伴國家的『確定遏製』承諾，同時維持安全、有效的戰略遏製」，強調將就相關問題與同盟進行磋商。

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