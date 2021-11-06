孫興慜用一粒進球和一場勝利獻禮孔蒂主教練，包辦熱刺近3位主帥上任首球. November. 06, 2021 07:09. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孫興慜（29歲•托特納姆熱刺隊）再次成爲新主教練上任後首球的主人公。 5日，在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的歐洲足球聯盟(UEFA)歐協杯G組第4輪比賽中，孫興慜首發出場，在上半場第15分鍾攻入了本隊的第一粒入球。當盧卡斯•莫拉的射門打在對方守門員手上彈出時，孫興慜在球門區右側對角線射門，攻破了對方球門。 這是主教練安東尼奧•孔蒂（照片）在執教熱刺隊後的首場比賽中取得的首粒進球。最近，孫興慜爲曾執掌托特納姆熱刺隊教鞭的主教練們接連貢獻了上任首球和首場勝利。在2019年11月何塞•穆裏尼奧出任托特納姆熱刺隊主教練後的首場比賽—與西漢姆聯隊的比賽中，孫興慜在上半場第36分鍾攻入第一粒入球，幫助球隊以3比2獲勝。孫興慜還在8月29日與曼城隊的2021~2022賽季英超聯賽（EPL）揭幕戰中攻入首粒進球，並以1比0戰勝對手，爲時任主教練穆裏尼奧獻上了一份上任大禮。 憑借當天的進球，孫興慜打進了本賽季各項賽季的第5粒入球（正規聯賽4粒入球，歐協杯1粒入球）。另外，在主教練交替時期的每個敏感時期，他都起到了核心作用，再一次證明了自己是球隊的支柱。新上任的托特納姆熱刺隊主教練們也從首場比賽開始就把重任交給了孫興慜，而孫興慜每次都以進球證明了自己的價值。 孫興慜就在孔蒂執教下攻入第一個進球一事表示：“（那個）似乎並不重要。重要的是能幫助到球隊，沒有隊友的幫助是不能進球的”，“從之前的波切蒂諾、穆裏尼奧、努諾主教練，到如今的孔蒂主教練，很榮幸能與這麽多偉大的主教練一起共事。今後我想學習更多的東西。” 當天，托特納姆熱刺隊憑借孫興慜的進球領先對手，並在上半場第22分鍾由小盧卡斯再進一球，之後在第28分鍾制造對方的烏龍球，一度將比分差距拉大到了3比0。但是在上半場32分鍾和39分鍾連續失分，最終僅以3比2領先結束半場。另外，在下半場第14分鍾，羅梅羅因累計黃牌被罰下場，球隊在人數上處于劣勢。但是熱刺隊在剩下的時間裏集中防守，防止再次失分，守住了勝利。本場過後托特納姆熱刺隊（積7分）繼小組第一名雷恩隊（法國•積10分）之後，排在小組第二位。孫興慜在下半場第27分鍾被替換下場。 熱刺隊將于7日在英超聯賽中與埃弗頓隊交鋒。目前排在聯賽積分榜第9位的托特納姆熱刺隊（15分）和第10位的埃弗頓隊（14分）以微弱的差距展開了排名競爭。進入孔蒂主教練體制的熱刺隊以與埃弗頓隊的比賽爲契機，在英超聯賽中也試圖扭轉局面。在孔蒂主教練體制下，孫興慜的作用將變得更加重要。

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