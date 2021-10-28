金聖：「只有朝鮮先出來談判，才能討論終戰宣言」……與韓國存在分歧. October. 28, 2021 07:30. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 據記者確認，美國向韓國政府表明立場稱，只要朝鮮不先重返談判桌，就很難接受韓國提出的宣布戰爭結束的提議。據悉，美方還轉達立場稱，在韓美整理有關終戰宣言的立場之前，應該讓中國等相關國家作為宣言主體參與進來。這與韓國政府認為終戰宣言是重啟朝美無核化談判、韓朝對話「入口」的「先終戰宣言後無核化」構想存在分歧。因此有分析認為，文在寅政府任期末的對朝構想可能也出現了問題。 據多名政府消息人士27日透露，美國國務院朝鮮事務特別代表金聖24日訪韓時，在韓美兩國朝核首席代表磋商中做出了上述表示。韓國政府表示，註重「終戰宣言是在法律上不受約束的政治性的、象征性的宣言」的意義，表明了「以韓美磋商為基礎、先拋出終戰宣言作為對話的渠道」的構想，但拜登政府明確表示，只有朝鮮出來對話，才可以嘗試著討論能否發表終戰宣言。 拜登政府最近集中研究了韓國政府轉達的終戰宣言劇本，深入分析了終戰宣言的得失。分析認為，金聖的表態意味著，美國經過內部討論，擔心終戰宣言會帶給朝鮮有可能激發解散聯合國軍司令部或撤出駐韓美軍爭論等錯誤信息，因此沒有立即響應的意向。 美國白宮國家安全事務助理傑克·沙利文當地時間26日在白宮新聞發布會上就美國對終戰宣言的立場表示：「我們可能對分階段的正確順序、時間和條件持有略有不同的觀點。」這是首次正式承認韓美圍繞終戰宣言存在分歧。

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