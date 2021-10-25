金斯伯格所希望的世界. October. 25, 2021 07:18. . “經常有人問我，你認爲多少女性大法官就足夠了？我的回答是，九個人。”―魯斯•巴德•金斯伯格，2015年2月在美國喬治敦大學演講中 這是去年去世的美國女性聯邦大法官金斯伯格(1933~2020年)的故事。她經常說：“自9名大法官以來，大法官總是9名男性。但人們對此誰也沒有提出疑問。”第一次聽到那句話的時候，我也不知不覺地拍了拍膝蓋。同樣作爲女性，我從未如此理直氣壯地想過。 最近經常以工作的女性爲對象講課。在我戴著“第一個女性管理人員”的標簽工作的時期，曾遭遇很多苦惱，每當我遇見和我一樣有著相似苦惱的女性，心裏總是很難過。只要講課結束，就會感到有些空虛，所以會花很多時間來回答問題。 最近幾乎經常被問到的問題之一就是性別平等。也就是說，在因女性反而得到很多特惠而感到不平等的男性和強硬的女權主義者女性中，誰是正確的？這是很難簡單回答的問題。從結論上說，我說性別平等的答案只有性和諧。我想問那些感到不平等的男性。在人類曆史的漫長時間裏，有沒有想起和感受過女性所受到的不平等？應該果斷地擺脫我的母親、姐姐、女兒所經曆和現在也在經曆的錯誤習慣，讓男性先張開雙臂。 同時，我想對那些保留著不平等記憶的人，以及至今仍在經曆不平等的無數女性說。克服傷痛的方法就是打開寬恕之門，無論傷口有多深。除非打開那扇門，否則看不見前方。希望男女不要再停留在過去，互相理解，互相支持，創造更好的未來。我相信金斯伯格大法官所希望的世界也是這樣的世界。

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