英《經濟學家》表示：“三星要想對抗TSMC，李在镕必須盡快全面參與經營”. October. 20, 2021 07:28. by 徐東一 dong@donga.com. “三星電子要想成爲能夠與半導體委托生産(代工廠)排名第一的台灣TSMC抗衡的企業，李在镕副會長必須盡快全面參與經營。” 英國時事周刊《經濟學家》17日(當地時間)在題爲《三星電子瞄准最尖端半導體霸權》的專題報道中做出了上述報道。周刊集中關注三星電子目前的事業和未來課題等，並補充說：“李副會長向系統半導體市場發起的挑戰不僅對三星，還會對韓國經濟和全球半導體業界産生巨大影響。 《經濟學家》分析說，將起到三星電子新增長引擎作用的零部件事業(半導體)面臨著中美貿易糾紛、與小團體顧客之間的利害關系衝突、存儲半導體市場成熟期等諸多戰略課題。《經濟學家》還強調說：“要想像李副會長的目標一樣在全球代工廠市場上占據40%以上的市場占有率，(李副會長)必須展現出果敢(ruthless)的面貌。 《經濟學家》對李副會長的假釋、公布240萬億韓元大規模投資計劃等賦予了意義，並表示：“三星迎來了重要的新時代(critical new chapter)。繼去年去世的父親之後，李副會長完全繼承了經營，並表現出了要加速變化的意志。

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