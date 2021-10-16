必須讓這次保持社交距離調整成為最後一次. October. 16, 2021 07:19. . 韓國政府昨天公布，確定了放寬私人聚會限製的「新冠保持距離調整案」，將從18日起實施兩周。根據這一方案，首都圈的餐館和咖啡廳可營業到晚上10點為止，允許包括4名未接種疫苗者在內的8人聚會，非首都圈營業到午夜為止，允許包括4名未接種疫苗者在內的10人參加。此前在首都圈以無觀眾方式舉行的室外體育比賽中，今後僅限於完成接種的人，最多可以達到場地容納人數的30%。 政府之所以在保持距離的同時放寬部分規定，是因為預防接種工作順利進行，而且每天的患者人數也不到2000人，疫情得到穩定管理。截止到15日零時，一劑疫苗接種率為78.4%，接種完成率為62.5%。政府計劃，如果下周接種完成率達到70%，感染規模也不擴大，就從下月開始轉換為階段性的日常恢復（與新冠並存）體製。這一次可能會成為最後一次保持距離的調整。 但現在放心還為時過早。新冠致命率降至0.3%，但仍高於流感（0.04∼0.08%），而且感染規模較大，每天死亡人數也在10人左右。如果迎來移動量增加的賞楓季，重新開始流行，保持距離舉措也有可能延長。在達到集體免疫之前，不能忽視室內戴口罩和洗手。 最快將從下月1日開始進入名為「與新冠並存」的新防疫體系。雖然不能馬上恢復到疫情之前的日常生活，但根據接種完成率，聚會人員和營業時間的限製將進一步放寬。政府應製定合理的防疫規製緩解方案，使社會費用降到最低，同時使完成接種者恢復日常生活，未接種者在感染危險中得到保護。

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