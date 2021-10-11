全球法人稅確定……現在不是稅率，企業環境才是競爭力. October. 11, 2021 07:16. . 從2023年起，年銷售額超過200億歐元（約27.7萬億韓元）的企業，收益超過10%和銷售額達到25%的國家政府可以征收全球法人稅。在經濟合作與發展組織（OECD）和二十國集團（G20）的主導下，136個國家就該方案達成了一致。 韓國企業中，目標是三星電子和SK海力士。對於預計明年銷售額和營業利潤將分別達到300萬億韓元和60萬億韓元的三星電子，世界各國將征收數萬億韓元的法人稅。相反，韓國也可以對在韓國營業卻不按時繳納稅金的谷歌、蘋果等跨國企業征收稅金。 企劃財政部預測，由於韓國企業向海外繳納的稅金將在國內扣除同等稅金，因此個別企業的負擔不會加重，而且對外國企業的課稅增加，稅收也會增加。但是，相比占全體法人稅15%的三星電子流失的稅收，能否從外國企業收取更多的稅金還是未知數。另外，銷售額達7.5億歐元以上的跨國企業的全球法人稅最低稅率定為15%，因此，在稅率較低的國家開展事業的企業在國內的稅金負擔可能會隨之增加。 通過此次協議，國家之間通過下調法人稅率吸引企業的競爭被踩下了剎車。但是，世界各國為吸引半導體、電池、生物等第四次產業革命主導產業，提出放寬限製規定、提供補貼、人力供應等吸引政策，展開了更為激烈的競爭。在放心地認為稅收損失比擔憂的要少之前，政府應盡快製定在吸引全球企業競爭中韓國能夠超越的戰略。

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