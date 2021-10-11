日本財務省次官「因政界亂發錢而面臨財政破產危機」. October. 11, 2021 07:17. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本財務省事務次官矢野康治（59歲，照片）在8日發行的時事月刊《文藝春秋》上投稿，就政界的善心政策競爭抨擊說：「國家財政可能會崩潰。」有評價認為，次官作為職業公務員中的最高職位，以強烈的語調表明意見，是非常罕見的事情。 去年，作為新冠疫情對策，日本向全體國民每人發放了10萬日元（約110萬韓元）。對此，矢野指出：「雖然不知道會不會受到選民的歡迎，但這並不是有意義的經濟對策。是否真的需要花費巨額資金的經濟對策，包括費用和弊端，有必要好好品味。」 他特別指出，在上個月29日舉行的執政黨自民黨總裁選舉和本月31日舉行的眾議院選舉等活動中，也大舉出現了具有濃厚的大眾迎合主義性質的政策，並評價目前日本的狀況說：「就像撞在冰山（債務）上的『泰坦尼克號』。」他說，特別是，「泰坦尼克號」在相撞之前還沒有意識到冰山的存在，但日本明知「債務之山」的存在，也不願回避,「非常危險。避免沖突的緊張感正在松懈。」 與執政黨自民黨一起組成執政聯盟的公明黨在此次議會選舉中承諾說：「從照顧弱者的角度出發，將向高中生以下的所有未成年人每人發放10萬日元。」「是否應該無條件地將未成年人視為弱者？」「去年未成年人也和成年人一樣領取了10萬日元，這次又要給嗎」等爭議非常激烈。 矢野批評，日本的國家負債是國內生產總值（GDP）的2.2倍，是世界最高水平，但政界並不擔心財政赤字，反而在說要進一步增加。他說：「除日本以外的發達國家在實施經濟對策時，也必須討論財源。在沒有財源前景的情況下擴大公共支援的，只有日本。」

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