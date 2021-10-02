層出不窮的貸款難民，不要讓他們被逼向非法私債. October. 02, 2021 07:11. . 隨著政府勒緊家庭貸款，「貸款難民」層出不窮。隨著金融圈減少公寓中期款和租金貸款，平民們被逼不得不使用高利貸。隨著銀行門檻的提高，需求湧向第二金融圈，政府向第二金融圈施壓後，又湧向私貸公司，出現了「氣球效應」。政府決定在本月內追加出臺貸款抑製方案。加大了非法私債損失劇增的可能性。 韓國土地住宅公社最近在仁川黔丹公共商品房入住者募集公告中表示：「如果不能進行集體貸款中期款，就必須以純購房戶資格繳納中期款。」也就是說，在中期款貸款受阻的情況下，讓入住者自己去搞到現金。好不容易得到公共住宅供應的平民怎麽能夠突然從哪裏搞到幾億韓元呢？ NH農協銀行從8月底開始暫時中斷了集體貸款和租賃貸款，其余銀行也從9月29日開始接連減少貸款限度。金融委員會開始對第二金融圈施加壓力後，儲蓄銀行和信用卡公司也在縮小貸款限度。就連貸款企業也加強了審查，據說每10人中只有1人得到貸款。平民們面臨著被排除在製度圈金融之外的處境。 據悉，作為追加家庭負債對策，政府正在討論增加租賃貸款的方案。根據這一方案，住宅金融公社減少租賃貸款保證比率，在計算總負債本金和利息償還比率（DSR）時包括租賃貸款。如果這樣，租房的部分平民有可能被逼向私債。京畿道公正特別司法警察團7月中旬對非法高利貸進行了調查，結果發現有收取年利率3000%以上的案例。 國家債務增加1000萬億韓元以上的政府勒緊平民的居住和生活資金，這是前後矛盾的。雖然需要減少家庭負債，但不能把負擔集中在平民身上。政府應該重新製定詳細的貸款標準，為借貸實際需要的資金打開活路。對利用資金不足機會非法放高利貸者的管製，也不能掉以輕心。

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