“如果三星建立半導體工廠，將返還90%的財産稅”. September. 10, 2021 07:25. by 趙鍾燁, 徐東一 jjj@donga.com,dong@donga.com. 位于美國得克薩斯州威廉姆森縣的泰勒市爲了吸引投資170億美元(約20萬億韓元)的三星半導體工廠，批准了給予稅制優惠的方案。 據當地廣播KXAN當天報道，泰勒市當地時間8日與威廉姆森縣舉行聯合會議，一致決定，如果三星建設半導體工廠，將提供減免財産稅等獎勵。 根據三星和威廉姆森縣簽訂的協議文，如果三星建廠，縣政府將在最初10年內返還繳納財産稅的90%，再之後的10年內返還85%。條件是，截止到2026年1月31日，三星將建設至少56萬平方米規模的半導體工廠設施，並提供1800個正式工作崗位。據KXAN透露，僅建設領域就有望創造最多1萬個左右的工作崗位。 贊成稅收優惠方案的威廉姆森縣法官比爾•格雷布爾期待表示：“這將成爲得克薩斯州曆史上最大的經濟開發項目，也將成爲整個美國最大的外國人投資項目。” 另外，三星電子的立場是，不僅是泰勒市，還在討論奧斯汀、亞利桑那等多個候選地，還沒有確定的內容。當天，三星電子相關人士表示：“正在與其他候選地協商獎勵方案等各種考慮事項，還沒有決定的事項。”

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