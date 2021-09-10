政府研究醫護人員、教師等10月以後“義務接種疫苗”的方案. September. 10, 2021 07:26. by 柳根亨 noel@donga.com. 韓國政府正在研究將醫療人員和療養醫院從業人員等新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)高危職群的部分疫苗接種義務化的方案。這是因爲他們認爲，即使國民整體接種率上升，如果高危人群感染持續下去，將很難實現“With-Corona” (階段性恢複日常)的轉變。 政府相關人士9日表示：“政府內部正在討論10月份全體國民70%完成疫苗接種後，與很多人接觸的特定職群義務接種疫苗的問題。”這裏提到的特定職業人群是，一旦感染，危重症患者就會增加或擔心大規模擴散的醫療人員、療養醫院從業人員、教職員等。 政府正在研究不給未接種疫苗者提供防疫緩和優惠的方案。今後，政府正在研究降低“保持社交距離”防疫等級，增加允許私人聚會的人員或重開室內體育設施、淋浴場等，將其對象限制在接種完成者的方案。 美國加利福尼亞州等疫苗接種率較高的發達國家也已經開始實行各職群的疫苗義務化。60%的國民已完成疫苗接種的以色列，最近連日來再次出現史上最多確診患者等，隨著確診患者增加，主要國家陸續展開了研究。 截至9日0時，國內新增新冠肺炎確診病例2049例，連續兩天超過2000例。特別是首都圈確診患者達1418人(69.2%)。

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