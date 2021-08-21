執政黨在處理《媒體仲裁法》上暴走，24日法司委上朝野將再起沖突. August. 21, 2021 07:22. by 姜炅石 coolup@donga.com. 國民力量黨20日把共同民主黨正在大力推進的《媒體仲裁法》修訂案定性為“守護前法務部長曹國之法”，表示“將提出憲法訴願等動用一切法律、製度手段予以阻止”。 國民力量黨院內代表金起炫當天在院內對策會議上表示：“《媒體仲裁法》僅僅是打造第二個第三個曹國並給他插上的翅膀‘守護曹國法’而已”，“曹國甚至在法院作出判決的情況下還硬說是‘假新聞’，共同民主黨的有力大選候選人也在贊同幫腔”，亮出了敵意。他說：“（像曹國這樣的）公職候選人一家利用各種違規和變通，恣行高考作弊等非法和犯罪行為，即便如此也硬說這是私生活領域，那麽道德檢驗就做不好”，“像在曹國作為候選人接受檢驗時一樣，在媒體連篇報道時就可以以侵犯私生活為由請求阻止閱覽。”他還抨擊稱：“青瓦臺和共同民主黨就像塔利班占領軍一樣帶著臂章，用獨斷和傲慢顛覆了韓國的根本。” 特別是，在野黨認為，《媒體仲裁法》修正案允許前任高層公務員提出懲罰性損害賠償請求也存在問題。例如，文在寅總統卸任後，可以聲稱有關自己疑惑的報道是“假新聞”，並要求賠償損失。 正義黨院內代表裴鎮教當天在KBS電臺節目中表示：“即便是從法案的內容和共同民主黨的推進方式等任何方面來看，都只能說這是單方面的立法暴走”，“擁有政治權力或經濟權力的人可以發起戰略封鎖訴訟，所以我們把它命名為‘媒體堵嘴法’。”他還批評稱：“在削弱媒體獨立性的情況下，只賦予它責任性，就會破壞公正性和公共性。”“不能理解為什麽要強行推進這種只在表面上是媒體受害救濟法的法案。”

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