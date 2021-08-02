韓美聯合軍事演習如期舉行，從第二周開始縮小規模. August. 02, 2021 07:24. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據悉，下半年的韓美聯合軍事演習將從本月第二周開始縮小規模。韓朝恢復通信聯絡線路後，為確保恢復韓朝對話的動力，韓國政府內部提出了推遲或中斷演習的必要性，但韓美軍方暫時決定按原計劃實施演習。 據多名政府消息靈通人士1日透露，韓美當局從10日至13日作為事前演習的危機管理參謀演習開始，到在16日至26日舉行正式演習，進入了準備步驟。美國非常重視通過軍事演習正常化來檢驗聯合應對態勢，韓國政府綜合考慮韓朝關系等因素，向美方轉達了把聯合演習規模縮小至今年上半年水平的立場。據悉，兩國就此達成了共識。該消息人士表示：“國家安全保障會議正在就演習相關問題進行討論。直到國安會做出最終決定為止，將按計劃對演習進行準備，韓美軍方當局將協商具體計劃。”軍方將在正式演習開始的前一天15日正式公布。 據悉，韓國政府一直積極推進的旨在移交戰時作戰指揮權的第二階段完全運用能力的檢驗工作，將只進行“例行演習”。也就是說，美方繼去年後再次表示很難在此次演習中全面實施完全運用能力檢驗，因此難以在任期內移交作戰權。

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