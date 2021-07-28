任期末的韓國與經濟困難的朝鮮，恢復通訊線路. July. 28, 2021 07:43. by 朴孝穆記者、申振宇記者 tree624@donga.com,niceshin@donga.com. 韓國和朝鮮27日恢復了被切斷的通信聯絡線路。去年6月，朝鮮以部分“脫北者”團體向朝鮮散發傳單為由，單方面切斷通信線路，至今已過去413天。青瓦臺計劃以恢復韓朝通訊線路為契機，在文在寅總統任期末大舉加快改善韓朝關系的速度。 總統國民溝通首席秘書朴秀賢當天表示：“南北決定以27日上午10點為期，恢復斷絕的南北間通信聯絡線路，南北兩位首腦4月起多次交換親筆信，就南北間恢復通信問題進行溝通，一致同意優先恢復中斷的通信聯絡線路。”由此，韓國統一部和國防部當天分別通過南北聯絡事務所渠道和西海地區軍隊通信線等，與朝方進行了通話。 據悉，從4月27日板門店韓朝首腦會談三周年起，文在寅總統和朝鮮國務委員長金正恩先後10多次交換親筆信，並在上周末就恢復通訊線路達成了最終協議。之後經過文字調整，韓朝在停戰協定簽署68周年之際的當天宣布了恢復通訊線路的消息。朝鮮中央通訊社當天報道說：“（南北）一致同意，邁出恢復相互信任、謀求和解的大步伐。” 預計青瓦臺將以恢復通信線路為開端，全面開展包括新冠病毒疫苗等人道主義援助在內的韓朝交流合作。青瓦臺發言人朴京美當天就親筆信表示：“兩國首腦希望，在南北雙方因新冠疫情長期遭受痛苦的情況下，能夠盡快克服疫情，互相安慰並表達了憂慮。” 但關鍵是，朝鮮希望放寬對朝製裁，這必須得到包括美國在內的國際社會的同意。而且，朝鮮一直要求中斷的8月份韓美聯合軍事演習，也將成為權衡韓朝及朝美關系的變數。 韓國執政圈核心相關人士表示：“青瓦臺和白宮在事前共享了恢復通信線路相關信息，也就聯合軍事演習結束了意見交換”，“以實務單位間的接觸為開始，今後南北首腦有可能進行視頻首腦會談。”國民力量黨方面表示，“歡迎南北恢復通信聯絡線路。在任何關系中都應該進行幕後對話”，不過，“對於聯絡線路中斷之後發生的公務員被槍擊事件、保安機關遭黑客攻擊、導彈發射等朝鮮的野蠻行徑，應該得到負責任的答復”。

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