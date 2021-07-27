決定勝負的決定性能力. July. 27, 2021 08:06. . 加勒特•馬丁利的著作《無敵艦隊（Armada）》是關於無敵艦隊誕生和殞滅過程的最優秀歷史書。該書中介紹了這樣一段軼事。在英國和西班牙之間戰雲高漲的時期，英國具有傳奇色彩的“海盜王”德雷克為打擊西班牙的戰鬥力，提議進行先發製人的攻擊。不愧是傳說中的海盜，襲擊並掠奪西班牙港口的他，燒掉了原計劃提供給正在建造中的無敵艦隊的水桶用板子。 燒掉的不是船塢裏的戰艦、大炮和火藥，只是勉強晾幹的木板，也能稱為戰果嗎？儲存飲用水的水桶，必須用幹燥一年以上的木板製作。需要立即供應水桶的西班牙軍隊急忙重新補充材料製造水桶，但是由於製作得太急，供應的是沒有完全幹燥的木板。無敵艦隊剛開航，飲用水就開始散發異味，連顏色也變得奇怪了。如果喝了那個水，當然會出現問題。艦員們因飲用水不足和脫水，開始變得虛弱，士氣也受到了打擊。 西班牙艦隊拖著疲憊和病態的身體抵達了多佛爾海峽，但卻被等候已久的英國艦隊徹底擊敗。戰敗的原因不僅僅是因為水。雖然有艦船的性能、戰術、水兵的能力等，但在水桶中腐爛的飲用水也是不小的因素。水桶的詛咒發生在戰敗後。西班牙艦隊雖然在多佛海戰中敗北，但艦隊和船員還有很多幸存者。如果能生還到西班牙，有可能等待下一次機會。但是，返回西班牙的路途遙遠，大部分士兵都死於疾病和脫水。 一提起戰爭，讀者就為司令官的策略、野戰部隊的活躍所傾倒。但是決定戰爭勝負的決定性能力是軍需支援體製和野戰醫學。在許多戰爭中，因疾病死亡的人數遠遠多於因武器死亡的人數。 看到這次青海部隊的疫苗事件，沖擊真是大。高難度的訓練和尖端武器只是國防的一部分。歷史學者

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